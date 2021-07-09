شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتقديم تداولات سلبية جديدة الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3670، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1.3805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3690 والمقاومة 1.3830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط