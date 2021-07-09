شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق بعض المكاسب – تحليل - 09-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد الارتكاز على مستوى 1.1780، لكن المتوسط المتحرك 50 شكّل مقاومة قوية أوقفت الارتفاع، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1.1780 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1700 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط