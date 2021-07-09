شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية مع القلق حيال تفشي دلتا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتعكس الأدنى لها في شهرين ولتعد بصدد أسوء أداء أسبوعي لها منذ شباط/فبراير الماضي مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا مع عقب إعلان كوريا الجنوبية اليوم أن منطقة العاصمة سيول الكبرى ستخضع لأصعب قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى الرابع وذلك وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس إعلان الحكومة اليابانية حالة طوارئ أخرى لجائحة كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى 22 من آب/أغسطس، كما سيحظر منظمو الأولمبياد المتفرجين في اليابان من الحضور في أولمبياد الألعاب الصيفية المقبلة في طوكيو، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من هذا الشهر.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:18 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 184.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,002,209 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,032 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث اكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 7.9% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات عند 6.0%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 1.3%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 9.0% في أيار/مايو، حينما عكست الأعلى لها منذ عام 2008.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.95% ليخسر 37.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,882.85، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.29% ليخسر هو الأخر 664.82 نقطة ويصل إلى المستوى 27,473.21.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هو الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.05% ليخسر 53.50 نقطة ويصل إلى المستوى 5,034.76، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.69% ليخسر هو الأخر 24.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,501.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليربح 126.84 نقطة ويصل إلى المستوى 27,279.97، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.65% ليخسر 53.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,198.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.82% ليخسر 104.08 نقطة ويصل إلى المستوى 12,648.43، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.27% ليخسر هو الأخر 93.32 نقطة ويصل إلى المستوى 7,248.10.