شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو التضخم في الصين خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر حزيران/يونيو مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار وتيرة النمو عند نفس النسبة السابقة.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 8.8% مقابل 9.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو والذي عكس آنذاك أعلى مستوى لها منذ عام 2008 ، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.