شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من البوتاجاز يسجل ارتفعا لـ330 ألف طن إبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 330.6 ألف طن في شهر إبريل الماضي، مقابل 323 ألف طن فى شهر إبريل عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت نحو 7.6 آلاف طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع الاستهلاك من البوتاجاز صاحبه ارتفاعا في المقابل من الاستيراد ليسجل نحو 237.3 ألف طن فى شهر إبريل الماضى، مقابل 124 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 86.7 ألف طن.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت قيمة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و392 ألف طن في شهر إبريل الماضى، فيما كانت قيمة الإنتاج قد بلغت 3 ملايين و319 ألف طن في شهر ابريل لعام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و73 ألف طن.

وبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات نحو مليونى و447 ألف طن فى شهر ابريل الماضى، بينما كان الإنتاج قد بلغ مليوني و574 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 127 ألف طن.

وفى مارس الماضي ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن فى شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.