شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل برامج التحول الرقمى بـ63 شركة تابعة لقطاع الأعمال "العام الجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتستهدف الوزارة تفعيل ذلك فى إطار خطة التحول الرقمي للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP)

وبحسب بيانات الوزارة فإن مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.

كما يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

وبحسب المعلومات فإنه بدأت الوزارة مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.

ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.

كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .

علاوة على إنه تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.

وأشارت الوزارة انه تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.