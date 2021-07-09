شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم ينخفض 2% بفعل الخطط الضريبية الروسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي وقع تحت وطأة الضغوط بسبب ما كشفته الحكومة الروسية من خطط ضريبية.



وتخطط الحكومة في موسكو لفرض ضريبة على صادرات روسيا من الألمنيوم الي يستخدم بشكل واسع النطاق في صناعات مختلفة مثل النقل والتعبئة.



وتسبب الإعلان عن هذه الخطوة في ارتفاع أسعار العقود الفورية للألمنيوم حيث أن الضرائب الروسية ربما تزيد من التكاليف على المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة.



وفي سياق منفصل، تزايدت التكهنات بشأن إمكانية لجوء البنك المركزي الصيني إلى تيسير السياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد، وهو ما رآه بعض المحللين علامة على ضعف اقتصاد أكبر دولة مستهلكة للمعادن على مستوى العالم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للأمنيوم بنسبة 2% إلى مستوى 2450 دولارا لكل طن في بورصة لندن للمعادن.