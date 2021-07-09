شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تحصل على تسهيلات ائتمانية خضراء بنصف مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس الأول، اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ 500 مليون دولار. وتبلغ حصة بنك اليابان للتعاون الدولي في التمويل 250 مليون دولار، ويتم تمويل المبلغ المتبقي بشكل مشترك من قِبَل كل من بنك إم يو إف جي، بنك يوكوهاما، وبنك جويو، وبنك نانتو، وبنك نيشي نيبون سيتي، وبنك هاتشيجوني، وبنك سان إن جودوز، وسيقدم بنك اليابان للتعاون الدولي أيضًا ضمانًا لجزء من الجزء الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل المؤسسات المالية الخاصة، وتم تعيين بنك إم يو إف جي كمستشار مالي لهذا التمويل. وستستخدم متحصّلات التسهيلات لتمويل المشاريع الخضراء للشركة السعودية للكهرباء في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، والتي تسهم في زيادة حماية البيئة، مثل المشاريع المتعلقة بربط شبكة النقل الوطنية لمحطات الطاقة المتجددة وتكاملها مع الشبكة، ومشاريع دعم كفاءة الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء م. خالد القنون: «تعد حماية البيئة والإشراف عليها في قطاع الكهرباء في المملكة أحد أهم أهداف وزارة الطاقة لاستدامة القطاع على المدى الطويل، وهذا يتوافق تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030».