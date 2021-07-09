شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في أسعار الأسماك بـ«سوق القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الأسماك الممتازة في تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة تتراوح بين 16% - 29%، قياسًا بالقيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر سمك الصافي إلى 1300 ريال للثلاجة «32 كجم»، وسمك الهامور إلى 1550 ريالا للمن «16 كجم».عرض وطلبوعزا متعاملون في سوق الأسماك المركزي بمحافظة القطيف، أسباب الارتفاع إلى تفاعلات العرض والطلب، وكذلك التحولات المناخية غير المستقرة، مؤكدين أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاعات مع تراجع إجمالي المعروض في السوق، وعدم استقرار الأحوال المناخية، التي تسيطر على أجواء المنطقة الشرقية.

توقف المراكبوأكد علي الظاهر، متعامل، أن الرياح الشديدة تتسبب في توقف غالبية المراكب عن الإبحار، نظرًا لامتناع إدارة حرس الحدود عن إصدار تراخيص الإبحار، فيما ينعكس توقف المراكب قبالة المرافئ المنتشرة على ساحل الخليج سلبًا على إجمالي المعروض في الأسواق، مؤكدًا أن المعروض خلال الأيام الماضية انخفض بنسبة لا تقل عن 30% تقريبًا، وبدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع الماضية، نتيجة سيطرة الرياح الموسمية التي شهدتها أجواء المنطقة الشرقية مؤخرًا.

عامل استقراروقال منير التاريخ، متعامل، إن الواردات الخليجية تمثل عامل استقرار على مدار العام، فيما يؤدي انخفاض الواردات في السوق المركزي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن تزامن تراجع الواردات الخليجية مع سيطرة الرياح الشديدة يدفع بالأسعار نحو الارتفاع.

اتجاه تصاعديوقال محمد المحيشي، متعامل، إن المعروض من الأسماك خلال المزاد العلني بالسوق المركزي يشهد انخفاضًا ملحوظًا، الأمر الذي يضغط على الأسعار في الاتجاه التصاعدي، رافضًا التكهن بالمستويات السعرية خلال الأيام الماضية، بقوله: إن الأسعار تحددها آلية العرض والطلب، إذ تشهد انخفاضًا مع زيادة المعروض، فيما تشهد ارتفاعًا مع نقص المعروض، وإن استقرار الطلب على الأسماك وانخفاض المعروض يلعب دورًا أساسيًا في التحولات السعرية الحاصلة حاليًا.

معطيات السوقووفقًا لمعطيات السوق، فإن سعر سمك الهامور الصغير ارتفع بنسبة 29% ليستقر عند 1550 ريالا مقابل 1200 ريال للمن، فيما استقر سعر الهامور الكبير عند 800 ريال للمن، وقفز سعر سمك العندق الصغير بنسبة 20% ليصل إلى 300 ريال مقابل 250 ريالا للمن، واستقر سعر العندق الكبير عند 650 ريالا للمن، وارتفع سعر سمك الصافي بنسبة 18% ليصل إلى 1300 ريال مقابل 1100 ريال للثلاجة، وصعد سعر سمك الكنعد بنسبة 16% ليصل إلى 700 ريال مقابل 600 ريال للمن، وحافظ سمك الشعري على مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، عند 450 ريالا للمن للحجم الكبير، و600 ريال للحجم الوسط و250 ريالا للحجم الصغير.