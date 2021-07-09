شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها لكنها تغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب استيعاب محضر اجتماع الفيدرالي وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وبحسب ما أظهرت بيانات حكومية اليوم، ارتفع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 373 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 371 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 345 ألفا.



كان محضر اجتماع البنك المركزي الذي صدر أمس قد كشف عن أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم كبير.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1% أو ما يعادل 74 سنتا وأغلق الخام عند 72.94 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 72.8 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% أو ما يعادل 69 سنتا وأغلق عند 74.12 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.06 دولار وأقل سعر عند 72.1 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 34421 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34569 نقطة وأقل مستوى عند 34145 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 4320 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4330 نقطة وأقل مستوى عند 4289 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 14559 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14610 نقاط وأقل مستوى عند 14371 نقطة.