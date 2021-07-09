شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض نتيجة انحسار المخاوف بشأن الطقس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية وقعت تحت وطأة الضغوط في ظل التوقعات بتساقط أمطار غزيرة وانحسار القلق بشأن الجفاف في ولايات الغرب والوسط الأمريكية.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن توقعاتها ببرود الطقس وتساقط أمطار غزيرة لا سيما على ولايات الغرب والوسط التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وتترقب الأسواق عن كثب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة تقييم الوزارة لمحصول الذرة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2% وأغلقت عند 5.36 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.49 دولار وأقل سعر عند 5.34 دولار.