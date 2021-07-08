شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنخفض أدنى 26 دولاراً للأوقية رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



كان محضر اجتماع البنك المركزي الذي صدر أمس قد كشف عن أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم كبير.



وبحسب ما أظهرت بيانات حكومية اليوم، ارتفع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 373 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 371 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 345 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 25.99 دولار للاوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.310 دولار وأقل سعر عند 25.875 دولار.