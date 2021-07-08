شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الين الياباني أمام الدولار عقب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي وأغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر إقراض البنوك اليابانية ارتفع بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 3% عقب ارتفاع بنسبة 2.8% في مايو/أيار.



وعلاوة على ذلك، سجل الحساب الجاري الياباني فائضا بحوالي 1.87 تريليون ين في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات تحقيق فائض بحوالي 1.59 تريليون ين، كما ارتفع مؤشر ثقة مراقبي ثالث أكبر اقتصاد في العالم عند 47.6 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون تسجيل المؤشر مستوى 41.9 نقطة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 109.8، وسجل أعلى سعر عند 110.7 وأقل سعر عند 109.5.