فرص استثمارية لتطوير وتشغيل محطات في 8 موانئ

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وتتمثل هذه الفرص الواعدة في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لتطوير وتشغيل المحطات في كل من: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، ميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات، البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.
وتعد هذه العقود المستقبلية استمرارا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.
ودعت الهيئة العامة للموانئ جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالاستثمار في هذه المحطات إلى التسجيل وإبداء الرغبة بالمشاركة عبر الرابط (https://mwni.co/STO-Ar).
8 عقود إسناد بصيغة (BOT) لتطوير وتشغيل المحطات في كل من:
ميناء جدة الإسلامي
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
ميناء رأس الخير
ميناء جازان
ميناء ينبع التجاري
ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع
ميناء الجبيل التجاري
الخدمات المطلوبة تشمل:
الحاويات
البضائع العامة
البضائع السائبة
بضائع الدحرجة
الركاب
المواشي
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