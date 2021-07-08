شكرا لقرائتكم خبر تعيين رئيس وأعضاء مجلس مديري شركة مطارات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم رئيسا، وعضوية كل من: الدكتور غسان السليمان، والمهندس أيمن المديفر، والمهندس بسام بن غشيان، والمهندس أحمد عرب، والمهندس خالد الهماش، وفرح إسماعيل وجون شيلدين، وأنتوني دي منيزس.
ويتميز المجلس بتنوع الخبرات والتجارب الموجودة فيه، حيث يضم خبراء سعوديين ودوليين من القطاعين العام والخاص والطيران والمطارات، الذي سينعكس إيجابا على عمل
مطارات جدة.
مجلس مديري شركة مطارات جدة
المهندس رائد المديهيم رئيسا
عضوية كل من:
الدكتور غسان السليمان
المهندس أيمن المديفر
المهندس بسام بن غشيان
المهندس أحمد عرب
المهندس خالد الهماش
فرح إسماعيل
جون شيلدين
أنتوني دي منيزس
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين رئيس وأعضاء مجلس مديري شركة مطارات جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.