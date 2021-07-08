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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة (مطارات القابضة) عن تعيين رئيس وأعضاء مجلس مديري شركة (مطارات جدة)، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.

ويضم مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم رئيسا، وعضوية كل من: الدكتور غسان السليمان، والمهندس أيمن المديفر، والمهندس بسام بن غشيان، والمهندس أحمد عرب، والمهندس خالد الهماش، وفرح إسماعيل وجون شيلدين، وأنتوني دي منيزس.

ويتميز المجلس بتنوع الخبرات والتجارب الموجودة فيه، حيث يضم خبراء سعوديين ودوليين من القطاعين العام والخاص والطيران والمطارات، الذي سينعكس إيجابا على عمل

مطارات جدة.

مجلس مديري شركة مطارات جدة

المهندس رائد المديهيم رئيسا

عضوية كل من:

الدكتور غسان السليمان

المهندس أيمن المديفر

المهندس بسام بن غشيان

المهندس أحمد عرب

المهندس خالد الهماش

فرح إسماعيل

جون شيلدين

أنتوني دي منيزس