شكرا لقرائتكم خبر 370 جهة حكومية وخاصة تستفيد من برامج أكاديمية الصندوق الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي مع نهاية النصف الأول من العام 2021، عن تدريب 1400 متدرب ومتدربة من 370 جهة من جهات المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص، ضمن 15 برنامجا تدريبيا، بالشراكة مع 9 جهات تعليمية وتدريبية محليا وعالميا.

وشملت برامج أكاديمية الصندوق، برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والأعمال والرقمنة والابتكار، إذ قدمت بالشراكة مع أعرق وأفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية حول العالم، مثل: كلية لندن للأعمال، ومركز فيتش للتدريب، ومركز ستانفورد لتطوير الخبرات، ومركز الابتكار في وادي السيلكون وغيرها، وامتدادا لجهود الأكاديمية في تعزيز مهارات منسوبي ومنسوبات المنظومة الصناعية، وإتاحة أحدث المعارف والخبرات المعرفية إليهم، لتمكينهم من مواكبة جميع المستجدات المهنية والمعرفية في المجالات المستهدفة. ومن أبرز البرامج التي قدمتها الأكاديمية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021م: برنامج (المالية لغير الماليين)، و(الأدوات المالية لقرارات الإقراض)، و(الشهادة الاحترافية المعتمدة في تمويل الاستثمار)، و(التحليل المالي)، و(المحاسبة الإدارية)، و(التحليل الائتماني للخبير المختص)، و(تمويل المشاريع)، و(القيادة والأعمال)، و(قيادة التحول الإبداعي في الأزمات)، و(الإدارة الاستراتيجية والحوكمة المخصص لأعضاء مجلس الإدارات والتنفيذين) بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى المتميزة.

وتعتزم الأكاديمية خلال النصف الثاني من هذا العام، توسعة نطاق الشرائح المستهدفة من برامجها التدريبية، عبر ندوات عامة موجهة إلى الجمهور غير المتخصص، مثل ندوات عن تجربة العميل، واستدامة الشركات، والضريبة، والتكنولوجيا المالية (الفنتك).