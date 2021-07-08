التمثيل التجارى ينظم لقاءات مكثفة بين الشركات المصرية والسنغالية

ونظم جهاز التمثيل التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك سلسلة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية تصل إلى حوالى 250 لقاء، استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلةـ وذلك فى قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكمياوية والهندسية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والغذائية.

محمد يوسف

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