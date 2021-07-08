شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للذهب رغم الضغوط على العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الذي صدر أمس عن أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم كبير.



وبحسب ما كشفت بيانات حكومية اليوم، ارتفع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 373 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 371 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 345 ألفا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1799.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1819.5 دولار وأقل سعر عند 1793.5 دولار.