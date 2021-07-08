شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره عقب بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن استيعاب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الذي صدر أمس عن أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم كبير.



وأظهرت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وبحسب ما كشفت بيانات حكومية اليوم، ارتفع مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 373 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 371 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 345 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.