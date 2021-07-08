شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صعود النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من انتعاش أسعار النفط والذي يعد أحد السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 72.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 72.8 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% إلى 74.01 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.06 دولار وأقل سعر عند 72.1 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7982، وسجلت العملة أعلى سعر اليوم عند 0.8015 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7942.