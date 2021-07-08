شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية في أسوأ جلسة في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مسجلة أسوأ جلسة لها في شهرين مع تراجع كل القطاعات، إذ دفع القلق بشأن صمود التعافي الاقتصادي المستثمرين إلى الفرار إلى السندات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.8 بالمئة. وهوت أسهم بنوك منطقة اليورو حوالي ثلاثة بالمئة مع توسيع عوائد السندات انخفاضاتها.

ومن بين القطاعات الأخرى، هبطت أسهم شركات التعدين 2.8 بينما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات حوالي 2.3 بالمئة.

ودفع الهبوط في جلسة اليوم المؤشر ستوكس 600 ليتراجع اثنين بالمئة من مستواه القياسي المرتفع. وحتى أمس الأربعاء كان المؤشر القياسي على مبعدة 0.2 بالمئة فقط من ذروت البالغة 460.51 نقطة.