شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول أكاديمية لريادة الأعمال الناشئة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون لإنشاء أول أكاديمية لريادة الأعمال الناشئة بهدف توظيف تقنيات التعلّم وابتكار الحلول التقنية الذكية للطلاب في خطوة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وتركز الاتفاقية على ترسيخ ثقافة العمل الحُر ، ومهارات ريادة الأعمال في التعليم من خلال إطلاق مسار ريادة الأعمال والابتكار ، في إطار تطوير المحتوى الريادي لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم حزمة من الوحدات التدريبية والتعليمية بشكل افتراضي ، عبر نظام التعلم "SVA" إضافة للمزايا التقنية الأخرى للبرنامج.

وتعمل الاتفاقية على تقديم البرنامج لطلاب ومعلمي المدارس بالمرحلة الثانوية ، في قالب يتسم بالجودة وتميز المحتوى ، وستقدم في البرنامج حقيبة الطالب والمعلم ضمن الاتفاقية، إضافة لتدريب المعلمين والمشرفين على مفهوم العمل الحُر ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ، وفق الآلية المعتمدة لدى "منشآت".