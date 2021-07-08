اعتماد فوري للمهندسين الحاصلين على البكالوريوس من جامعات وكليات معتمدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة السعودية للمهندسين (خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين) السعوديين والأجانب الحاصلين على درجة البكالوريوس في أحد البرامج الهندسية من الجامعات والكليات الهندسية المعتمدة في وزارة التعليم العالي.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة تحرص على تبني أحدث التقنيات لتطوير خدماتها للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأفراد لمواكبة مسيرة التحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة2030، ولإيجاد بيئة رقمية بمستوى متميز وآمن وبطريقة متكاملة وسهلة وعالية الجودة.

وأشار المهندس العبداللطيف إلى أن الهيئة اعتمدت على أهمية العصر الرقمي اللازم لتفعيل (خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين) التي تربط بين الهيئة والجامعات والكليات المعتمدة في وزارة التعليم العالي الكترونيا لتسهيل عملية التسجيل المهني في الهيئة، والحصول على الاعتماد المهني بشكل فوري، وذلك لخريجي التخصصات الهندسية من السعوديين والأجانب من الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العالي لممارسة العمل في المجال الهندسي.

ولفت إلى أن هذه الخدمة تعد أحد خدمات الهيئة الالكترونية وتتيح مجموعة من الخدمات الرقمية المقدمة من الهيئة للمهندسين أهمها: (التحقق من المؤهلات الأكاديمية، وخفض زمن إنجاز التسجيل الذي كان يستغرق عدة أيام، والحصول على الاعتماد المهني للمهندسين والمهندسات بشكلٍ فوري).

خدمة الاعتماد الفوري للمهندسين:

