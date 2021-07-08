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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدم ممانعة الكترونية على تركز اقتصادي، أصدرها محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، أمس، عبر البوابة الالكترونية للهيئة، التي تضم حزمة واسعة من الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لرفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل الوصول للخدمات بكامل الشفافية، ومتابعة الطلبات في كل مراحلها لضمان الجودة، سعيا لتحقيق رضا المستفيد، وذلك انطلاقا من مساعي الهيئة العامة للمنافسة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتحول الرقمي. وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين في استقبال الشكاوى والبلاغات، والبت في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البرامج التدريبية وغيرها من الخدمات.



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