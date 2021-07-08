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وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين في استقبال الشكاوى والبلاغات، والبت في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البرامج التدريبية وغيرها من الخدمات.
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