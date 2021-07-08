الفترة التصحيحية

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وأوضح رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة ريان قطب، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج، وبوصفها مظلة القطاع الخاص، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه ، ودعم شراكته في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
ودعت الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يعد بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، إضافة لتأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية.
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