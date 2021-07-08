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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمخالفي نظام مكافحة التستر لقطاع النقل، ورشة عمل نظمتها غرفة جدة عبر منصتها الافتراضية بهدف التعريف باللائحة، وتوضيح خيارات وآليات التصحيح، إلى جانب استعراض سبل استثمار المقيمين خلال الفترة التصحيحية، وذلك وسط مشاركة المستثمرين في قطاع اللوجستيات.

وأوضح رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة ريان قطب، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج، وبوصفها مظلة القطاع الخاص، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه ، ودعم شراكته في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ودعت الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يعد بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، إضافة لتأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية.