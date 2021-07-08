مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس «إن الكمية المطروحة موزعة على 6 بواخر، بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام».

وأفاد أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.

يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية 1.2 مليون طن.