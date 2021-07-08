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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4 مذكرات تفاهم شهد توقيعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، بين فرع الوزارة بمنطقة تبوك، وجامعة تبوك والشؤون الصحية بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، والغرفة التجارية، بحضور ممثلي تلك الجهات وعلى رأسهم رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي.

جاء ذلك على ضوء زيارة لفرع الوزارة بالمنطقة وعدد من الأفرع التابعة له، للوقوف على جهود الفرع ومبادراته وخدماته، ودعمها لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية ممثلا للوزارة في تلك الاتفاقيات مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، الذي أكد أن الاتفاقيات تهدف إلى عقد مختلف الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة، حرصا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.