شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"عامر" و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 224.968 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 144.839 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 122.949 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 352.527 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.137 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.639 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 عند مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 3.914 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 357 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 6.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 912.7 ألف جنيه، 98.2 مليون جنيه، 935.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 12541 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 2593 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.