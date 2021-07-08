شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار المشترك مع منطقة عجمان الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس زيارة إلى منطقة عجمان الحرة، على رأس وفد ضم القبطان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والوفد المرافق.

وجاءت هذه الزيارة بالتعاون مع غرفة عجمان والدكتورة ميثا الهاملى رئيس مجلس إدارة شركة ليوا العالمية، وتهدف إلى مناقشة مختلف جوانب التعاون للتعرف على المزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين الحاليين والجدد ، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.