شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 82.2 مليون ريال مع "العربي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة 82.175 مليون ريال مع البنك العربى الوطنى.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل تمتد من 8 يوليو الجاري الى 31 مايو 2020، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات.

وتستهدف الشركة من التمويل فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الالات والمعدات.

وبحسب البيان، تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الاجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 70 مليون ريال.

هذا وقد تم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 22.993 مليون ريال إلى 12.175 مليون ريال نتيجة السدادات.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.