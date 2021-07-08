شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "تكوين" تتراجع 22% بالربع الثاني لزيادة تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال تكوين المتطورة للصناعات، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 21.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 9.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة تكلفة المبيعات، وزيادة مصاريف البيع و التسويق و انخفاض الايرادات الأخرى و ذلك بالرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وزيادة ايرادت المبيعات.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض ايرادت المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات.