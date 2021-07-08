شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى جنوب سيناء ترحب بقرار عودة الرحلات الروسية لمنتجعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر السياحية، معربًا عن تفاؤله بطفرة سياحية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر والافتتاحات والاكتشافات الأثرية الجديدة.

وقال المهندس تامر مكرم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن المنتجعات المصرية جاهزة لاستقبال السياحة الروسية خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة منذ فترة في كافة الفنادق والمنتجعات المصرية، وتطعيم كافة العاملين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

أضاف بقوله: إننا جاهزون لاستقبال السياحة الروسية التي كانت دائما في المركز الأول بقائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس قراره برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر، بحسب " روسيا اليوم".

ووقع بوتين اليوم الخميس مرسوما رئاسية يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية"، كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.

وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.