شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تصدرها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.22% خاسرًا 133.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10825.01 نقطة، إذ هبطت الأسواق الإماراتية ونزل المؤشر العام لسوق دبي للجلسة التاسعة على التوالي، بنسبة 0.08% خاسرًا 2.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2779.75 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.09% خاسرًا 6.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6963.226 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.18% خاسرًا 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1575.02 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.22% خاسرًا 133.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10825.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% رابحًا 101.37 نقطة ليغلق عند مستوى 23140.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 304.6 مليون سهم بقيمة 10.8 مليار ريال.

هبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.93%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.89%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.64%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.51%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.1%، قطاعي الاستثمار والتمويل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، 1.03%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والنقل بنسبة 0.83%، 0.82%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.76%، 0.35%، على التوالي.

وقفز 37 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 6.94%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 3.26%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 2.96%، وتراجع 154 سهمًا على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 3.78%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 3.72%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 560.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة التاسعة على التوالي، بنسبة 0.08% خاسرًا 2.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2779.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.5 مليون سهم محققة ما قيمته 138.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2284 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، 0.01%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 6.89%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.91%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 7.40%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.82%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.9 مليون ورقة بقيمة 32.1 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.09% خاسرًا 6.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6963.226 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي 3 مليار درهم عند مستوى 1.2 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 160.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4957 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التأمين بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.67%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.14%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 8.84%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.12%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 364.1 مليون درهم.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسرًا 20.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6367.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسرًا 14.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6920.22 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسرًا 36.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5288.39 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.25% خاسرًا 70 نقطة ليغلق عند مستوى 5516.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 176.9 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9384 صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.5%، 0.49%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.18% خاسرًا 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1575.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 586.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.04% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 25%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.19% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 2.22%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%، وهبط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.45%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.49%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.21% خاسراً 22.89 نقطة ليغلق عند مستوى 10842.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.4 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال عبر تنفيذ 7595 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.15%.