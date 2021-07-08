شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بأكثر من 400 نقطة في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية فصلا عن متابعة الأسواق لتطورات جائحة كورونا.



واستعابت الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس والذي أظهر أن غالبية الأعضاء يتوقعون استمرار المناقشات بشأن تقليص مشتريات الأصول والتي تتم بحجم ضخم.



وكشفت وقائع اجتماع الشهر الماضي أيضا عن أن هناك تقدما يتم إحرازه في هذا الصدد، وذلك من أجل تقليص السياسة النقدية التسهيلية الحالية بالتزامن مع تعافي الاقتصاد.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 405 نقاط) 34276 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 4299 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 206 نقاط) إلى 14458 نقطة.