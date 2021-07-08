"لجنة المقاولين" تطالب بعدم إيقاف الخدمات عند تأخير صرف المستحقات

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الدمام - شريف احمد - - الحماد: نستهدف تطوير القطاع ضمن أفضل الممارسات الفنية

طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية بعدم إيقاف الخدمات والشهادات والرخص للمنشأة في حال تأخير صرف المستحقات الحكومية.

وطرحت اللجنة في اجتماعها الدوري الثاني والذي عقد امس بمقر "الاتحاد" بالرياض بحضور امين عام اتحاد الغرف السعودية د.خالد اليحيى عدد من التحديات والحلول التي تواجه المستثمرين بأحد أهم القطاعات الحيوية، وجاءت في مقدمتها إيقاف سداد الضريبة حتى صرف المستخلص او بنظام المقاصة مباشرة مع الجهة المانحة للمشروع.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية حمد الحماد ان "اللجنة" تسعى لتمكين القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030م والعمل على نموه وتذليل الصعوبات المعوقات للعاملين بالقطاع, وتطويره والارتقاء بمهنة المقاول ضمن افضل الممارسات الفنية, وذلك من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة وشركاء القطاع.