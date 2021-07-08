شكرا لقرائتكم خبر عن "منظم المياه": 8 أنشطة تتطلب رخصة مزاولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه)، عن 8 أنشطة التي تتطلب رخصة مزاولة نشاط، والمتعلقة بأنشطة تقديم خدمات المياه باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج.

‏وأوضح "منظم المياه"، أن تلك الأنشطة تتمثل في نشاط المشتري الرئيسي للمياه، ونشاط إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ونشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة، وكذلك نشاط الخزن الإستراتيجي للمياه، نشاط توزيع المياه المحلاة والمنقاة وبيعها بالتجزئة، ‏بالإضافة إلى نشاط تجميع مياه الصرف الصحي، نشاط معالجة مياه الصرف الصحي، وأخيرًا نشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة.

وكان "منظم المياه"، قد أطلق مؤخرًا أول دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدِّمي الخدمة والمستهلك، ويتضمن القواعد المحددة للعلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة والمستهلكين.

ويأتي هذا الدليل، بهدف ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة.