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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر
وشملت الحركة التالى أسمائهم:
المهندس / محمد حسن حافظ أحمد قنديل - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعى .
المهندس محمد فتحي حسن عمر - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن ( تاون جاس ) .
المهندس حاتم محمد عبدالغني حماد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس لمهمات السلامة المهنية .
المهندس أيمن جمال محيى رشدى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول ( ميدتاب ) .
المهندس / حازم محمود لطفى محمد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) .
المهندس نبيل عبدالصادق عبدالعليم جمعه - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام بالإضافة إلي عمله الأصلي .
المهندس حازم حافظ حسنين عيد - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الوسطانى للبترول .
المهندس محمود أنور عبدالحكيم عبداللطيف - خبير بمستوى نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) وإعارته للعمل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) .