القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء شركات قطاع البترول ونائبة وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة الشغل بعض المواقع الشاغرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية