أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.88 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره بالبنوك المصرية بأخر أيام الأسبوع 8-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنكى"المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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