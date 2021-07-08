شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس استقراره بالبنوك المصرية بأخر أيام الأسبوع 8-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنكى"المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين يثبت سعره فى "البركة" ليسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

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4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.