شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس بأخر أيام تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية فى السوق المصرفى ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 48.38 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.59 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.34 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم استقراره بالبنوك المصرية بأخر أيام الأسبوع 8-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنكى"المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.89 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.18 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.16 جنيه. 52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.18 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.59 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.16 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.38 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.