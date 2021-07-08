شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة ثبات مستوى الدعم 208.40، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 1.17 نقطة ليستقر السهم على سعر 214.69 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 208.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 197.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه