شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.50% بما يعادل -0.87 نقطة ليستقر السهم على سعر 172.82 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 173.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 165.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط