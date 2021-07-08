شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 0.06 نقطة ليستقر على سعر 12.98 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير أعلن عنها عند كسره لخط الاتجاه الصاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 13.40، ليستهدف مستوى الدعم المهم 12.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه