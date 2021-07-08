شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعمق من خسائره – تحليل – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال موتورز (GM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.51% بما يعادل -0.87 نقطة ليستقر على سعر 56.59 دولار، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 56.95، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 53.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط