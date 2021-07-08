شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد قرابة 2% مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية قرابة 2% بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة ، خاصة فى قطاع التعدين والموارد الأساسية ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال الانتشار السريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،الأمر الذي يعيق استكمال تعافي الاقتصاد العالمي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 2.0% حتى الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى 45028 نقطة الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 459.63 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تتسارع فى الوقت الحالي عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال الانتشار السريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى أنحاء العالم ، الأمر الذي يعيق استكمال تعافي الاقتصاد العالمي.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 3.0% ، بسبب مخاوف حيال مستويات الطلب العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,361.88 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.3% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأكثر من 2.2% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 2.0 %.