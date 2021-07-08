شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلى عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وفى ظل هبوط حاد فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، يأتي هذا قبل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 92.39 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.69 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.79 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.85 نقطة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 5.5% ، ليعمق خسائره لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.25%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،عقب صدور محضر الاجتماع الذي عقد أيام 15-16 حزيران/يونيو الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي أضاف المزيد من الغموض حول مستقبل برنامج شراء السندات.

قال المركزي الأمريكي إن المزيد من التقدم الكبير فى التعافي الاقتصادي فى البلاد لم يتحقق بعد ، وأكد على الاستعداد للتصرف فى حالة حدوث تضخم أو مخاطر اقتصادية أخرى.

وقال رئيس البنك الاحتياطي فى أتلانتا "رافاييل بوستيك" إن الارتفاع الجديد فى الإصابات بفيروس كورونا خاصة بالسلالة الجديدة"دلتا" شديدة العدوى قد يتسبب فى تراجع الأسعار وتباطؤ التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،والتي سجلت الأسبوع السابق أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ،مستويات قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.345 مليون فى الأسبوع المنتهي 2 تموز/يوليو من 0.364 مليون الأسبوع الأسبق.