شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل هبوط السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليوسع مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، عقب محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,817.9$ الأعلى منذ 17 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,803.58$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,796.27$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ منتصف أيار/مايو الماضي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 5.5% ، ليعمق خسائره لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.25% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،عقب صدور محضر الاجتماع الذي عقد أيام 15-16 حزيران/يونيو الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي أضاف المزيد من الغموض حول مستقبل برنامج شراء السندات.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المزيد من التقدم الكبير فى التعافي الاقتصادي فى البلاد لم يتحقق بعد ، وأكد على الاستعداد للتصرف فى حالة حدوث تضخم أو مخاطر اقتصادية أخرى.

قال رئيس البنك الاحتياطي فى أتلانتا "رافاييل بوستيك" إن الارتفاع الجديد فى الإصابات بفيروس كورونا خاصة بالسلالة الجديدة"دلتا" شديدة العدوى قد يتسبب فى تراجع الأسعار وتباطؤ التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.75 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,040.48 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 حزيران/يونيو الماضي.