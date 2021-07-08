شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10259 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2139 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12648 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2340 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3280 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 2582 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 4.3 مليون سهم، 1700 سهم، 61663 سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 20680 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 204205 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 5 آلاف سهم، 560 سهم، 2.8 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 800 ألف سهم.

في سياق منفصل قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، التنبيه على 6 شركات وهم الاستثمار العقاري العربي-أليكو، العامة للصوامع والتخزين، القناة للتوكيلات الملاحية، أسمنت سيناء، راية لخدمات مراكز الاتصالات، نايل سيتي للاستثمار، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر، في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع منح الشركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة بقرار لجنة القيد.