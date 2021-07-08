شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، فى ظل الهبوط الحاد فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، عقب محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أضاف اليورو مقابل الدولار أكثر من 0.3% إلى 1.1828$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1790 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1783$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1781$ ، بفعل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 5% ، ليواصل خسائره الحادة لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.26% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،عقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي أضاف المزيد من الغموض حول توقيت البدء فى تقليص مشتريات السندات الشهرية ، والتي تعتبر خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.