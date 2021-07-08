شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب مع تراجع الدولار وعوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت أسعار الذهب مسارها ، مكاسب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1814.70 دولار.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى".